Grote brand in Zeist geblust, bewoner en brandweerman gewond

Volgens een woordvoerder van de brandweer was het gebouw niet goed te bereiken en waren sloopwerkzaamheden noodzakelijk om te kunnen blussen. "De brand zat voornamelijk in de nok van het pand, dat is een soort vliering. De verdieping daaronder was volledig weggebrand, dus daar konden we niet staan. Omdat het pand te instabiel en gevaarlijk was om van binnenuit te blussen hebben we de brand vanaf buiten bestreden. Daarvoor moesten we dakpannen weghalen, en duurde het even voordat we echt bij de brand zaten."