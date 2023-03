Record voor ons Utrechtse Kieskompas: als je nog niet weet wat je moet stemmen, doe hem hier alsnog

Provincie Utrecht - Nooit eerder maakten zoveel inwoners van Utrecht gebruik van het Kieskompas. Tot vanmorgen was de stemhulp van RTV Utrecht al ruim 300.000 keer volledig ingevuld. Ter vergelijking: bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2019 werd het Utrechtse Kieskompas 190.000 gebruikt. Daarmee was het toen de meest gebruikte stemhulp in de provincie.