Nog geen uitspraak tegen Quincy Promes, onderzoek wordt heropend

Promes woonde zijn strafzaak niet bij wegens contractuele verplichtingen bij zijn Russische club Spartak Moskou. Promes vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het OM hem in een andere zaak over drugshandel wil horen. Tijdens het uit de hand gelopen familiefeest in 2020 was Promes nog voetballer van Ajax.