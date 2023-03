Om bibliotheek Utrecht te behouden moet worden bezuinigd óf geïnvesteerd: 'In zwartste scenario sluiten zes vestigingen'

Utrecht - Het financiële tekort bij de Bibliotheek Utrecht loopt op tot 1,9 miljoen euro in 2026. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van de gemeente Utrecht. Om de bibliotheek toekomstbestendig te maken zijn in een ander onderzoek drie scenario's uitgewerkt. In een van die scenario's zullen zes locaties sluiten. Bbibliotheekdirecteur Deirdre Carasso hoopt op een scenario waarin juist wordt geïnvesteerd om de bibliotheek in de stad te versterken.