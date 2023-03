Celstraf voor Utrechter na explosie drugslab: 'Ketel schoot dwars door het dak'

"Los van de gevaren die het gebruik van synthetische drugs voor de volksgezondheid vormen, is algemeen bekend dat de productie van deze drugs gevaarlijk is. Dat gevaar openbaarde zich in deze zaak in een heftige vorm", aldus de rechter. De man bracht volgens de rechter niet alleen zijn eigen leven, maar ook het leven van omstanders in gevaar. Bijzonder kwalijk is dat hij de brandende loods direct verliet zonder hulp in te schakelen. "Het was een wonder dat niemand gewond raakte."