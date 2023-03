Drie keer stemmen in De Ronde Venen: 'Het is hier nog nooit zo druk geweest'

Het gemeentehuis is aan vernieuwing toe, en daar mogen de inwoners hun mening over geven. Ze krijgen de keuze uit twee opties: grondige renovatie van het huidige gemeentehuis of een volledig nieuw gemeentehuis buiten het centrum. Bij de eerste optie is er plek voor 25 nieuwe woningen in het dorpscentrum, bij de tweede optie zijn dat er 75. Ook zit er een verschil in het prijskaartje: optie A kost een kleine 23 miljoen euro, en met zo'n 21 miljoen is optie B iets goedkoper.