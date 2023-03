Ardahanspor trekt elftal terug uit competitie na ontspoorde wedstrijd

Leden van APWC vertelden afgelopen week in de media over het incident, waarbij volgens de politie in elk geval een 25-jarige man gewond raakte. Voorzitter Ercan Akdeniz van VVU Ardahanspor zegt nu in een reactie het te betreuren dat een speler van APWC de media heeft gezocht, voordat het onderzoek naar het incident klaar is.