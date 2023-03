Utrecht wil kraamverkopers laten loten om een plekje in de stad

Utrecht heeft de afgelopen tijd nagedacht over hoe de standplaatsen in de toekomst verdeeld moeten worden. Er is onder meer gekeken naar 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt', naar een veiling voor de hoogste bieder of een selectie op basis van voorwaarden. Maar het college vindt dat loting de beste optie is. "Verdeling van schaarse vergunningen via loten biedt gelijke kansen voor alle aanvragers. De procedure is transparant en biedt de ondernemers de meeste duidelijkheid. Naar verwachting geeft deze methode ook het laagste risico op juridische procedures en eventuele vertraging in de vergunningverlening."