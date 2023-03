BBB hoeft verkiezingsuitslag niet af te wachten; partij kan zich opmaken voor flinke rol in formatie

BBB-lijsttrekker Verleun kwam geheel in stijl met de trekker naar het provinciehuis in Utrecht. Hij had de prognoses met zijn partijgenoten op een aparte locatie gevolgd. "We wilden onder elkaar een biertje kunnen drinken zonder dat er meteen beelden op RTV Utrecht zouden staan van mensen die op tafel staan te dansen," lachte hij. "Alles is nieuw voor ons. Daarom hebben we ons feestje bewust ergens anders georganiseerd en blijven we hier ook maar een half uurtje."