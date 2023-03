Inwoners van De Ronde Venen kiezen voor nieuwbouw gemeentehuis bij het eerste referendum

Van der Greft is tevreden met het verloop van dit eerste referendum. “Ik denk dat we blij mogen zijn. Het is goed om te zien dat er een hoge opkomst is en een duidelijk uitslag.” Of er snel een volgend referendum zal komen? “Ik kan niet zo snel iets bedenken. Referenda lenen zich alleen voor grote onderwerpen waarbij een duidelijke keuze is. Windenergie was bijvoorbeeld een goed onderwerp geweest. Maar we moeten niet voor alles een referendum gaan houden. Alleen als we de mening van onze inwoners echt nodig hebben.”