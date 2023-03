Wat betekent de enorme winst van BBB voor de provincie? We praten na met de winnaars en verliezers, kijk het hier

Provincie Utrecht - De BBB heeft in de provincie Utrecht een enorme winst behaald. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar ze kunnen vanuit het niets de grootste worden. Wat betekent de uitslag voor onze provincie? In een speciaal ochtendprogramma praten we na met de lijsttrekkers van BBB, GroenLinks en VVD. Ook Petra Doornenbal (CDA) is erbij. Zij is burgemeester van Renswoude. Nergens in de provincie is de winst van BBB zo groot als daar.