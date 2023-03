OM blijft erbij: man die chalet in Tienhoven in brand stak met zijn ex erin moet tbs krijgen

In de avond van 8 november 2021 ging het flink mis in een chalet aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven. B. was met zijn ex-vriendin, de bewoonster van het chalet, in de woning. Hij had het over oorpijn en wilde de fiets van het slachtoffer lenen om pijnstillers te halen. Iets voor 23.00 uur kwam B. terug, met twee flessen waar frisdrank in leek te zitten.