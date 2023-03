Eindelijk alle stemmen geteld, BBB toch nét de grootste partij in Utrecht

Het wachten was daarna op de gemeenten Houten, Veenendaal en Soest, waar het tellen van stemmen om uiteenlopende redenen vertraagd was. In Houten kwam de uitslag uiteindelijk aan het einde van de middag, in Soest iets later. In die twee gemeenten werd BBB de tweede partij, maar wel voor GroenLinks. VVD werd de grootste. Daarna was het alleen nog wachten op de uitslag in Veenendaal, dat duurde uiteindelijk dus tot bijna middernacht.