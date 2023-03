Minder seks dan in 2014, maar onder 75+ers is er juist een toename

In 2022 zei 27 procent van de 75-plussers seksueel actief te zijn, in 2014 was dit nog 16 procent. Volgens de Graaf is dit een ontwikkeling die al langer gaande is. "Mogelijk heeft dit te maken met de tijd waarin mensen zijn opgegroeid. Het maakt uit of je in de jaren '50 groot geworden bent, of in de jaren '60 of '70, waarin er vrijer over seksualiteit gedacht werd. Ook kan het komen door de toegenomen gezondheid onder 75+ers. Gezondheid en seksuele activiteit hangen heel sterk samen. Maar het blijft speculeren."