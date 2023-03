Iconische stropop langs A1 kijkt vrolijk na verkiezingswinst BBB: 'Bedankje richting inwoners'

Als grootste partij in de provincie Utrecht zal BBB het initiatief moeten nemen om een nieuw dagelijks bestuur te vormen, het zogenoemde college van Gedeputeerde Staten. Apeldoorn: "We hebben een links bestuur en dat blijft het in feite nog. GroenLinks is nu tweede, dat is toch een belangrijk deel van de mensen die daar op stemt. Maar nu is een andere partij in de lead, dus dat zal toch een andere kleur geven", zegt Apeldoorn. "Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen, want het is natuurlijk een versnipperd land. Dus je zult met veel partijen moeten gaan samenwerken."