Stichtse Vecht wil vertraging woningbouw beperken en maakt 1,4 miljoen vrij

De gemeente heeft eigen bouwprojecten, zoals Zuilense Vecht en Zogwetering in Maarssen, maar wil ook dat ontwikkelaars en woningbouwcorporaties plannen kunnen maken zoals in Maarssenbroek gebeurt in het Ruimtekwartier. "Dat is ook het grootste woningbouwproject voor de komende jaren. Het gaat daar zowel om de verbouw van kantoren tot woningen als om nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen."