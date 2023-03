Strafzaak Quiny Promes heropend wegens onderzoek naar afgetapte telefoongesprekken

Het OM eiste twee jaar celstraf tegen de 31-jarige voetballer van Spartak Moskou en oud-Ajacied. Volgens het OM heeft Promes in juli 2020 zijn neef in zijn knie gestoken tijdens een feest in Abcoude. Vandaag zou de rechtbank uitspraak doen in die zaak, maar omdat het onderzoek nu is heropend wordt dat uitgesteld. Wanneer de volgende zittingsdag plaatsvindt is nog niet bekend.