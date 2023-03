Vogelgriepvaccins blijken bij proef effectief: 'Stap in de goede richting, maar we zijn er nog niet'

Hekendorp - Er lijkt een doorbraak in de strijd tegen vogelgriep. Uit een proef van de universiteit Wageningen blijkt dat twee vaccins succesvol zijn in het beschermen van kippen tegen het virus. "Belangrijk is dat de vaccins pluimvee in het lab niet alleen bescherming gaven tegen ziekteverschijnselen, maar ook verspreiding van het vogelgriepvirus tegengaan", aldus het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat opdracht gaf voor de proef. De komende tijd worden de vaccins verder getest.