Vuurwerkverbod? Koopzondagen? Woerdense partij wil mogelijkheid tot referendum

Woerden - Als het aan politieke partij Inwonersbelangen Woerden ligt, stemmen inwoners van de gemeente aan de hand van referenda over belangrijke onderwerpen. De lokale partij doet een voorstel in de gemeente om het referendum in de gemeente in te voeren in de raad. "Een aantal partijen is duidelijk voorstander, samen hebben zij 15 van de 31 zetels. Het wordt spannend."