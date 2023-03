Celstraf voor man die jongen jarenlang seksueel misbruikte op muziekschool Soest

Volgens de rechtbank is de verklaring van de jongen betrouwbaar en bovendien is er ondersteunend bewijs tegen de 23-jarige man, zoals het opgenomen gesprek en de appgesprekken tussen de twee. Een deel van de handelingen is juridisch te kwalificeren als verkrachting, zo meldt de rechtbank. "Er was namelijk sprake van dwang: de medewerker deed de deur van het muzieklokaal op slot en hield de jongen vast."