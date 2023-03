Kunstenaar en ontwerper Peter werd blind, en vond zichzelf opnieuw uit als schrijver

Het verlies van zijn zicht kwam aan als een kanonskogel. “De held was geveld. Ik was altijd de spil in huis, stond te dansen en te zingen in de huiskamer, maar toen ik naar huis moest met de boodschap dat ik voorgoed blind ben, stortte mijn wereld in. Het was een ramp. Ik was verdrietig, boos, teleurgesteld en werd depressief.” Zijn leven kwam stil te liggen, terwijl de depressie verergerde. “Uiteindelijk besefte ik dat er iets moest veranderen. Als ik nog vijfentwintig jaar mee moet, kon het niet zo door gaan. Niets doen is gif voor mijzelf, en voor mijn omgeving. Mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen verdienen dat niet.”