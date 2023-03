‘Manhattan aan de Veilinghaven’ is een duivelsdilemma voor Utrechtse politiek

Dat de toren er komt is duidelijk geen gelopen koers. PvdA, D66, DENK en Student & Starter steunen het plan, nagenoeg onvoorwaardelijk. Maar de grootste partij in de raad GroenLinks weet dat nog niet zo zeker. Raadslid Fred Dekkers liet zelfs weten dat zijn partij het intern nog niet eens is. Hij noemde het een duivelsdilemma. “Het is fantastisch dat er 100 procent sociale woningbouw komt, maar we snappen ook wel de bezwaren van de huidige bewoners, het is een fors bouwplan omdat het gebouw een stuk hoger wordt dan eerder is vastgesteld.” GroenLinks pleit er voor om de horeca in de plint uit het complex te schrappen.