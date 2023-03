Uitslagen waterschapsverkiezingen bekend, ook hier boekt BBB flinke winst

In Amstel, Gooi en Vecht, het waterschap dat actief is in het westen van de provincie, is de PvdA met zes zetels de grootste partij geworden, gevolgd door Water Natuurlijk met vijf zetels. Beide partijen wisten meer kiezers te trekken dan tijdens de laatste verkiezingen vier jaar geleden. De Partij voor de Dieren (PvdD) blijft met vier zetels stabiel, de BBB scoorde met drie zetels minder goed dan in de andere waterschappen. AWP had nog geen zetels in dit waterschap, en haalde er nu twee.