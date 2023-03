Vanaf nu kun je geflitst worden in beruchte bocht N210 IJsselstein

De afgelopen jaren gebeurden er meerdere ernstige ongelukken in de bocht. Na een ongeluk waarbij twee IJsselsteinse broers om het leven kwamen werd de adviessnelheid al van 80 naar 60 kilometer per uur aangepast. Daarnaast is het wegdek 'opgeruwd', wat zorgt voor een betere stroefheid, en zijn er waarschuwingsborden geplaatst. Volgend jaar is er groot onderhoud gepland op de weg.