Utrecht herdenkt de tramaanslag van 2019: 'Een wond die diep gevoeld wordt'

Burgemeester Dijksma kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de tragische gebeurtenissen op 18 maart 2019 in herinnering te houden. De pijn wordt volgens haar nog altijd gevoeld. "Niet alleen omdat mensen overleden zijn en er slachtoffers zijn gevallen die daar tot op de dag van vandaag echt nog last van hebben, maar ook omdat het voor de hele stad enorm groot geweest is. Het is ongebruikelijk dat een terroristische aanslag - zo kun je het wel noemen - in Nederland plaatsvindt. Dus dat heeft een gigantische impact."