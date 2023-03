'Nabestaanden Rinke Terpstra houden Qbuzz en provincie Utrecht aansprakelijk voor tramaanslag'

‘Door het dichthouden van de deuren is het overlijden van Rinke Terpstra het gevolg van een omstandigheid die de vervoerder had kunnen vermijden, of waarvan het bedrijf de gevolgen had kunnen verhinderen’, zegt advocaat Axel Beijersbergen van Henegouwen in de Volkskrant . Hij stelt namens de familie Terpstra zowel vervoersbedrijf Qbuzz als de provincie Utrecht - de eigenaar en verhuurder van de tram - daarvoor aansprakelijk.