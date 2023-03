Herdenking tramaanslag: 'Utrecht wil Daniël, Willem, Roos en Rinke niet vergeten'

"Als een helikopter cirkelend boven de stad hangt", zei Dijksma, "als een tram met knipperende lichten tot stilstand komt, of als je gewoon hier het 24 Oktoberplein passeert. Herinneringen aan de chaos in die eerste minuten na de aanslag. Beelden van auto's die achteruit rijden. Rennende mensen. Hulpdiensten die met gillende sirenes komen aangesneld. En daarna die onwezenlijke stilte in de stad. Het zijn deze herinneringen die we hebben opgeslagen in ons hoofd en in ons lijf, die bij sommige van jullie een uitweg vinden in nachtmerries en herbelevingen."