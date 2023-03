Duizenden vrijwilligers in provincie Utrecht plukken zwerfvuil van straat

Onder de vrijwilligers in Eemnes waren onder meer Oekraïense vluchtelingen die in de gemeente zijn gehuisvest en verstandelijk beperkten van de lokale woongroep Happy Home, zegt coördinator Erik Ruizendaal. "En er waren opvallend veel kinderen. Dat vinden we een goed teken. We schatten de opbrengst op zo'n 25 kliko's vol rommel. En we zien dat er nog maar weinig blikjes en nagenoeg geen plastic flesjes meer rondslingeren."