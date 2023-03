Auto belandt in het water bij Stationsweg Woerden, bestuurder had geen rijbewijs en leek onder invloed

Woerden - Een auto met twee inzittenden is vannacht rond 02:45 bij de Stationsweg in Woerden uit de bocht gevlogen en in de Singelbeland. Volgens de politie leek de bestuurder onder invloed, had hij geen rijbewijs en reed hij waarschijnlijk te hard. Zowel de bestuurder als de bijrijder, een 31-jarige man uit Sliedrecht en een 34-jarige vrouw uit Woerden, raakten niet gewond.