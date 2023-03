250.000 euro voor duurzamere evenementen in Utrecht: 'Zetje in de rug'

De branche wil wel verduurzamen, maar heeft daar na de afgelopen tegenvallende jaren niet de financiële ruimte voor, stelt de gemeente Utrecht. Wethouder Eva Oosters: "We willen samen met de organisatoren werken aan een duurzame toekomst voor evenementen in Utrecht. Verduurzamen is op alle terreinen noodzakelijk en met deze regeling geven we de branche een steuntje in de rug."