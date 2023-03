Janneke is revalidatiearts: 'Zie mensen op één van de slechtste momenten in hun leven, maar ze zijn zo veerkrachtig'

Het is enorm ingrijpend voor patiënten, toch ziet Stolwijk dat veel van hen de knop om weten te zetten en er wat van proberen te maken. "Als iemand met een hoge dwarslaesie hier binnenkomt is het eerste wat hij denkt: wat moet ik met dit leven. Dan zetten we een twee-sporen beleid in en dan zeggen we: ik hoor wat u zegt en ik kan mij vanuit uw perspectief daar best iets bij voorstellen, u bent hier om te revalideren, dus we gaan dit samen aanpakken en we gaan zien of we u een toekomstbeeld kunnen geven hoe uw leven met een dwarslaesie er uit kan zien. Dat doen we dan bijvoorbeeld vaak samen met een ervaringsdeskundige."