75 jaar revalidatiecentrum De Hoogstraat: 'Mensen pakken hier hun leven weer op'

Het centrum is ooit begonnen in Huize De Hoogstraat in de bossen van Leersum en heette toen nog een rehabilitatiecentrum. In 1987 verhuisde het centrum naar de Rembrandtkade in de stad Utrecht waar het nu al jaren zit. Maar wat gebeurt er allemaal binnen in het centrum? Wie kunnen daar terecht? In de serie Bij De Hoogstraat portretteert RTV Utrecht verschillende revalidanten en ook een revalidatiearts.