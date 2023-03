Iedereen een nieuwe badkamer en keuken: renovatie L-flat na 2,5 jaar helemaal afgerond

Zeist - Het stof moet nog neerdalen, maar na 2,5 jaar is de renovatie van de L-flat in Zeist nu helemaal afgerond. Het gebouw is daarbij flink onder handen genomen. Zo hebben alle 728 woningen in het pand nu onder meer een nieuwe badkamer en keuken en een nieuw toilet. De afronding van de renovatie werd zaterdag al gevierd met de bewoners van de flat.