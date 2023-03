OM eist taakstraffen en geldboetes voor 'coördinerende onderknuppel' en chauffeur in Veenendaalse hennepzaak

Veenendaal - Het Openbaar Ministerie eist maximale taakstraffen en forse boetes tegen drie mannen die betrokken zouden zijn geweest bij de handel in cannabis vanuit een bedrijfspand in Veenendaal. De mannen uit Arnhem, Apeldoorn en Veenendaal werden zeven maanden geleden opgepakt, nadat politieagenten een verdacht busje hadden gecontroleerd. In geheime bergruimtes was ruim 29 kilo hasj en hennep verstopt. Het busje had de lading opgepikt in een pand aan de Patrimoniumlaan in Veenendaal. Daar werd nog eens 25 kilo cannabis gevonden, onder meer verwerkt in 3000 kant-en-klare joints. Ook lagen er spullen om de softdrugs te wegen en in te pakken.