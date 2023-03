Ook gemeente pleit voor beweegbare brug in N201 Vinkeveen: 'Vaste brug heeft ingrijpende negatieve gevolgen'

Wat vaststaat is dat de huidige brug voor 2029 vervangen moet zijn. Na tientallen jaren trouwe dienst is de Demmerikse brug aan vervanging toe. Wat ervoor in de plaats komt, is nog onzeker. De provincie gaat daarover en onderzoekt nog wat de beste optie is. Daarbij zijn er eigenlijk twee mogelijkheden: een nieuwe brug die net als de huidige brug open kan, of eentje die dicht blijft maar hoger is dan de huidige brug.