Actiedag voor beter loon coassistenten: 'Het is niet eerlijk, we zijn wél productief'

"De vergoeding voor een coassistent in het ziekenhuis is ongeveer 100 euro per maand en dat is veel te weinig vinden wij", zegt Pim den Boon van de Geneeskundestudent, de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). "En het is oneerlijk, want andere stagiaires in het ziekenhuis en coassistenten in de gehandicaptenzorg krijgen wél een volwaardige stagevergoeding, van zo'n 400 euro of zelfs meer."