Mogelijkheden centraal op Wereld Downsyndroomdag: 'Vieren dat er mensen met down zijn'

Een positieve ontwikkeling die De Graaf de afgelopen jaren ziet, is dat er onder meer op televisie meer aandacht is voor het syndroom. Als voorbeelden noemt hij de tv-programma's Down met Johnny en Down the Road. "De meningen zijn er over verdeeld, maar ik vind het goed. Over het algemeen denk ik dat het emanciperend werkt als je deze mensen in beeld brengt. Zelfs al is het niet een dwarsdoorsnede van de groep, ze openen ook weer deuren voor anderen."