Minder betaalbare woningen in Utrecht door stijging huurprijzen

Vergeleken met de andere grote steden bouwt Utrecht volgens de gemeente relatief nog veel woningen ten opzichte van de bestaande voorraad. Nu levert Utrecht jaarlijks nog 3000 woningen op, maar het is maar de vraag of dat de komende jaren ook gaat lukken. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is in 2021 namelijk meer dan gehalveerd. In 2022 is dat wel weer iets gestegen, maar nog steeds lager dan de jaren ervoor. Doorgaans zit er drie jaar tussen de vergunning en de daadwerkelijke bouw van een woning. De verwachting is daarom dat de ‘reguliere’ nieuwbouw in 2023/2024 zal afnemen. De gemeente probeert hierop in te spelen met een versnelde productie van meer (al dan niet tijdelijke) woningen.