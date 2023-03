In de lente is de natuur een kraamkamer: 'Ga er ook zo mee om'

Boswachter Bob legt uit hoe dat gaat bij reeën. Wanneer ze kalfjes hebben moeten ze daar ook eten voor kunnen halen. Dan leggen ze het kalf op een veilig plekje in het bos. Daar worden de kalfjes dus alleen achtergelaten, totdat de moeder terugkomt om te voeden. Een kalfje zien liggen is hartstikke leuk, zegt de boswachter, maar je hoeft niet te denken dat het dier in nood is. Het is wel belangrijk om wat afstand te houden. Als je te dichtbij komt of op een andere manier het kalfje stoort, komt de moeder mogelijk niet meer terug.