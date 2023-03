Schulden Utrechters eerder en vaker gesignaleerd, maar 'schuldenaanpak nooit af'

Een andere pijler van het actieprogramma was het bieden van hulp op maat. "Er is niet één aanpak die voor iedereen werkt", schrijft de gemeente hier zelf over in het vanochtend gepubliceerde rapport. Daarom is er voor gekozen lichte, tijdelijke ondersteuning te bieden wanneer dat kan en zwaardere langdurige hulp als het nodig is.