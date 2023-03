Hersenonderzoekers UMC Utrecht doen ontdekking: 'Brein ontwikkelt langer dan we dachten'

Met deze nieuwe kennis kunnen grote stappen worden gezet in ons begrip van de hersenen. Wetenschappers proberen al langer met de computer modellen te maken van het minst begrepen orgaan dat we hebben. Hiervoor is het heel belangrijk om de precieze snelheden van de verbindingen in de hersenen te hebben. "Wij leveren die nu voor het eerst”, vertelt Leijten, "Dat bevordert niet alleen epilepsie-onderzoek, maar ook onderzoek naar andere hersenaandoeningen.” Daarom hebben de onderzoekers alle data publiek toegankelijk gemaakt. Van Blooijs: “Met deze data is heel veel mogelijk, meer dan dat ik en het UMC Utrecht kunnen onderzoeken. Ik ben benieuwd wat voor onderzoeken alle creatieve mensen over de wereld kunnen verzinnen.”