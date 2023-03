Utrecht wil dat drempel om discriminatie op sportclubs te melden lager wordt

Eén van de aanbevelingen van de onderzoekers is het doen van meer onderzoek. Het college gaat dat doen door middel van een inwonersenquête, waarin discriminatie bij sportclubs aan bod komt. Een specifiek aanvullend onderzoek gaat de gemeente momenteel niet doen. De gemeente zet wel in op het "bespreekbaar maken van discriminatie, en het inzichtelijk maken van wat er in de stad al gebeurt op dit thema. Dit is een aanpak die blijvende aandacht vraagt en die wij ook willen doorzetten", aldus het college.