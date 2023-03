14 euro minimumloon? Coassistent Joep helpt bij operaties maar krijgt slechts 2 euro stagevergoeding

Vandaag is de geneeskundestudent niet te vinden in het ziekenhuis. Hij is naar Utrecht gekomen om actie te voeren voor meer loon. De coassistenten willen dezelfde vergoeding als alle andere stagiairs in de ziekenhuizen. "Verpleegkundigen die stage lopen krijgen bijvoorbeeld 400 euro. Zij zijn er net als wij om te leren dus dat is scheef."