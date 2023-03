Gravende dassen zorgen voor vertraging op het spoor van Utrecht richting Eindhoven

De NS laat aan de NOS weten dat deze problemen in ieder geval tot 28 maart 02.00 uur aan zullen houden. Maar of het dan opgelost is, valt nog niet te zeggen. ProRail laat aan Omroep Brabant weten dat ze nog niet weten wanneer ze het spoor en de grond eronder mogen herstellen: "De dassen zijn namelijk beschermde dieren en daarom is er eerst toestemming nodig van bevoegd gezag", zegt een woordvoerder. "We kunnen daarom ook nog niet zeggen hoelang de problemen zullen duren."