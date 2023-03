Montfoort moet pandeigenaar tonnen betalen na fout met parkeerplaatsen: ‘Eindelijk gerechtigheid’

De gemeente Montfoort laat in een korte reactie weten: "We hebben het tussenarrest ontvangen en gaan dit bestuderen. Het betreft oorspronkelijk een kwestie van voor 2015. Een deel van de schade wordt geclaimd als gevolg van niet integer handelen. Die kwestie is destijds uitgebreid onderzocht en heeft politieke consequenties gehad. Dit deel is afgerond. We wachten verder het oordeel van de rechter af voor wat betreft de schadevergoeding."