Rutgers reageert op ophef over lesweek seksuele voorlichting: 'Het klopt niet'

Het thema van dit jaar is ‘Wat vind ik fijn?’. Volgens Reitzema zijn veel thema's hetzelfde gebleven de afgelopen jaren, maar is er ook aandacht voor maatschappelijke veranderingen. "Er wordt veel gesproken over 'consent', dat je altijd moet checken bij een ander of die iets oké vindt. Dat je niet over grenzen van anderen heen moet gaan. Dat andere niet over jouw grenzen mogen gaan. En als dat laatste wel gebeurt, dat het nooit jouw schuld is. Maar ook over seksuele diversiteit, sekse en gender, mediawijsheid. Dat speelt ook meer en is in de jaren wel veranderd", zegt Reitzema desgevraagd in het radioprogramma Utrecht Komt Thuis.