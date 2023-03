Bouwprojecten rond Douwe Egbertsfabriek vertraagd omdat geuruitstoot anders is dan gedacht

Over woningbouw in de buurt van de Douwe Egbertsfabriek aan het Amsterdam-Rijnkanaal wordt al jaren gesproken. Toekomstige bewoners moeten daar niet te veel last gaan hebben van de geur en het geluid die van de fabriek afkomen, maar tegelijkertijd wil de gemeente Jacobs Douwe Egberts (JDE) de ruimte bieden die nodig is voor een gezonde bedrijfsvoering, nu en in de toekomst.