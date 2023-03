Teis (8) werd geboren met een kortere arm, maar drumt en freerunt erop los: 'Geeft een fijn gevoel'

Al bij de 20-weken echo was te zien dat Teis een korter armpje had. Dat was even wennen legt zijn vader Aart-Jan Knauff uit. "In het begin weet je eigenlijk niet zo goed wat je te wachten staat, want het was voor ons ook nieuw. Je denkt dan in eerste instantie van hè, dat is een beperking, maar dat blijkt uiteindelijk niet zo te zijn. Teis kan alles wat hij wil doen. Alleen bij sommige dingen heeft hij wat hulp en vaardigheid nodig."