Opnieuw hertelling bij stembureau in gemeente Woerden

Nu volgt de hertelling op het bezwaar van één kiezer. Die had opgemerkt dat de kandidaat waarop hij had gestemd volgens de voorlopige uitslag geen enkele stem had gekregen in dat stembureau. Dat was volgens de gemeente reden voor het Centraal Stembureau Utrecht om de opdracht te geven aan het Gemeentelijk Stembureau in Woerden de stemmen te hertellen. De hertelling begint om 14.00 uur.