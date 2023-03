Amersfoort wil snel tijdelijke woningen bouwen zonder inspraak van omwonenden

De vraag waar de gemeenteraad nu tegenaan loopt is of bij tijdelijke woningen het volledige participatieproces doorlopen moet worden. In dit proces worden buurtbewoners betrokken bij de plannen en hebben zij de mogelijkheid tot inspraak. Dit kan soms wel jaren duren. Dat is voor Amersfoort een probleem omdat de overheid subsidie geeft voor het plaatsen van tijdelijke woningen, maar dan moet dat wel dit jaar nog gebeuren.